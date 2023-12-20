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12:56, 20 декабря 2023Силовые структуры

Участника банды Басаева посадили на 13 лет за нападение на Дагестан в 90-х

Участник банды Басаева получил 13 лет за нападение на Дагестан в 1999 году

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Южный окружной военный суд вынес приговор Алимхану Мусаеву, участвовавшему в составе банды Шамиля Басаева и Хаттаба в нападении на Дагестан в августе 1999 года. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Осужденный признан виновным в посягательстве на жизнь военнослужащих, вооруженном мятеже и бандитизме. Он приговорен к 13 годам лишения свободы.

Из приговора следует, что в июне 1999 года мужчина на территории Чечни добровольно вступил в незаконное вооруженное формирование и прошел там боевую подготовку.

В 1999 году банда под руководством Басаева и Хаттаба численностью около 2000 человек напала на Новолакский район Республики Дагестан. Они захватили ряд населенных пунктов. Военные, внутренние войска и добровольцы смогли выбить банду из занятых пунктов и заставить отступить обратно в Чечню.

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      Любовь Ширижик
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