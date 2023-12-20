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14:32, 20 декабря 2023Бывший СССР

На Украине предприятия обяжут сдавать работников-уклонистов военкоматам

Представитель ВСУ Фитьо: предприятия будут сдавать работников-уклонистов

Фото: Thomas Peter / Reuters

Владельцы предприятий будут обязаны доставить в военкоматы своих работников, которые уклоняются от мобилизации, после принятия соответствующего законопроекта. Об этом заявил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Фитьо в интервью «РБК-Украина».

Он рассказал, что на Украине работает электронный реестр военнообязанных «Оберег», который скоро синхронизируют с другими государственными реестрами. Военкоматы будут видеть, что уклонист, который прописан в Киеве, работает во Львове.

«Тогда будет просто обращение к владельцу его предприятия любой формы собственности, что данному гражданину необходимо явиться в Лычаковский ТЦК (военкомат) города Львова», — заявил представитель ВСУ.

Он подчеркнул, что в таком случае руководитель предприятия будет обязан лично доставить этого военнообязанного в военкомат.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, что Генеральный штаб ВСУ попросил его мобилизовать еще от 450 до 500 тысяч человек. Он указал, что это обойдется бюджету страны в дополнительные 500 миллиардов гривен.

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      Алевтина Запольская
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