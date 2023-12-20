Начиненный 30 килограммами взрывчатки беспилотник нашли на пляже в Севастополе

Mash: несший 30 килограммов взрывчатки дрон нашли на пляже в Севастополе

Начиненный взрывчаткой беспилотник нашли на пляже в Севастополе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Помимо 20 килограммов взрывчатки штатной нагрузки, аппарат нес десять дополнительных килограммов взрывчатого вещества. Дрон мог упасть именно из-за превышения допустимой массы, отмечает канал.

Лежавший на пляже беспилотник обнаружила местная жительница, гулявшая с собакой вдоль береговой черты. Прибывшие на место силовики идентифицировали находку как украинский дрон «Бобер».

16 декабря украинские войска предприняли попытку нанести массированный удар по Крыму беспилотниками. В Минобороны России сообщили, что все дроны были уничтожены.