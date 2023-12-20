Российские полицейские устроили засаду и изъяли 100 килограммов наркотиков

В Подмосковье полиция устроила засаду и изъяла 100 килограммов наркотиков

В Московской области полицейские в результате спецоперации по пресечению деятельности группировки наркодилеров изъяли из тайника свыше 100 килограммов наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель областного главка МВД Татьяна Петрова.

Местные жители заметили в лесу у деревни Тимоново подозрительных мужчин, которые занимались обустройством тайников. Граждане рассказали о них силовикам и те устроили засаду, а через несколько дней задержали при попытке забрать оттуда мешки.

В них оказались свертки с кристаллическим веществом. Эксперты выяснили, что это производные эфедрона и метилэфедрона. Общая масса изъятого превышает 100 килограммов. Задержанные — трое приезжих из регионов России и один иностранный гражданин. Они подозреваются в покушении на сбыт наркотиков. Подработку в качестве курьеров мужчины нашли в интернете. Их задачей было забрать в лесу запрещенные вещества, расфасовать и разложить по тайникам.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.