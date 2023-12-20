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09:45, 20 декабря 2023Ценности

Названы самые популярные у россиян люксовые бренды

Аналитики MAED назвали Dior самым популярным у россиян люксовым брендом

Фото: Алексей Тарханов / Коммерсантъ

Аналитики онлайн-школы MAED назвали самые популярные у россиян люксовые бренды. Данные, полученные благодаря маркетинговому анализу марок данной категории и изучению потребительского спроса, попали в распоряжение «Ленты.ру».

Согласно проведенному исследованию, первое место в рейтинге занял французский модный дом Dior, а на второй строчке оказался не менее именитый производитель одежды, обуви и аксессуаров Chanel. На третьей строчке расположился итальянский бренд Armani.

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Следующую позицию списка отдали дому моды Gucci, а замыкает пятерку лидеров Tom Ford. Известно, что в топ-10 также попали такие марки, как Balenciaga, Prada, Dolce & Gabbana, Hermes и Burberry.

В ноябре эксперты платформы Lyst также объявили самый популярный модный бренд в мире в 2023 году. Согласно исследованию, лидирующую позицию вновь занял итальянский бренд Miu Miu.

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      Карина Черных
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