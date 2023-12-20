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10:03, 20 декабря 2023Силовые структуры

Неизвестные похитили 12 миллионов рублей из дома российского бизнесмена

В Новой Москве неизвестные похитили из дома бизнесмена 12 миллионов рублей

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В Новой Москве неизвестные похитили миллионы рублей и украшения из дома 44-летнего бизнесмена. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, инцидент произошел в деревне Акиньшино в поселении Марушкинское. Преступники вытащили из сейфа, который был установлен в шкафу с одеждой, 12 миллионов рублей. А из тумбочки в спальне они забрали ювелирные украшения.

Потерпевший — гендиректор крупной столичной компании. Сейчас полицейские разыскивают злоумышленников.

Ранее стало известно, что в подмосковных Химках неизвестные украли с заднего сидения Mercedes GLS более 48 миллионов рублей.

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      Екатерина Кашурникова
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