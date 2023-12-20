Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:21, 20 декабря 2023Из жизни

Невеста решила оштрафовать отказавшихся приехать на свадьбу гостей

Невеста из Австралии задумала оштрафовать гостей, отказавшихся прийти на свадьбу

Фото: Unsplash

Невеста из Австралии разозлилась на гостей, отказавших приехать на свадьбу, и решила их наказать. Об этом пишет New York Post.

Пожелавшая оставить свое имя в тайне женщина рассказала ведущим подкаста She’s on the Money о своей дилемме в связи со скорой свадьбой. Невеста планировала торжество несколько лет и впервые объявила гостям дату еще полтора года назад. В январе она отправила всем официальные приглашения с возможностью подтвердить присутствие до июля. Свадьба была запланирована в живописном месте в соседнем штате, и после внесения необходимой суммы вернуть деньги было нельзя.

Однако за неделю до свадьбы целых десять человек написали женщине, что не смогут приехать. Причем некоторые из них заявили, что финансово просто не могут позволить себе путешествие в соседний штат. Невеста пришла в бешенство и, по ее словам, «выбилась из сил, чтобы найти людей на их место», потому что в ином случае она просто потеряет заплаченные деньги. В конце концов она задумала оштрафовать гостей, которые бездумно приняли приглашение без твердого намерения приехать.

Материалы по теме:
Многоженец-феминист Как один мужчина смог завести пять жен и 25 детей и при этом сохранить любовь в семье?
Многоженец-феминистКак один мужчина смог завести пять жен и 25 детей и при этом сохранить любовь в семье?
7 марта 2021
Извини, в другой раз Топ-7 необычных побегов с собственной свадьбы
Извини, в другой разТоп-7 необычных побегов с собственной свадьбы
22 ноября 2015

Слушатели отреагировали на такой подход неоднозначно. Часть аудитории согласилась с обиженной невестой: они посетовали на безответственность гостей и сочли справедливым желание женщины получить компенсацию. Другие написали, что организаторы свадьбы не могут перекладывать ответственность за расходы на гостей.

Ранее в Китае жених узнал о беременности невесты во время свадьбы. В присутствии гостей молодой человек стал обвинять девушку в неверности.

Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Трампа лишают права избираться в одном из американских штатов. Помешает ли ему это стать президентом США?

      Хакеры атаковали крупный российский банк

      Байден назвал Трампа очевидным мятежником

      Миру предрекли торговый коллапс из-за обстрелов в Красном море

      Эксперт по постельным сценам в кино раскрыла данный Эмме Стоун интимный совет

      Женщина пошла посмотреть на гирлянды и получила фатальный удар током

      Соседов решил начать карьеру певца «назло всем завистникам»

      В США назвали проблему самого совершенного самолета ВВС

      Раскрыта стоимость самой дешевой съемной квартиры с видом на Кремль

      Россиянин поссорился со старшим братом и поджег его

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости