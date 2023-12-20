Невеста решила оштрафовать отказавшихся приехать на свадьбу гостей

Невеста из Австралии задумала оштрафовать гостей, отказавшихся прийти на свадьбу

Невеста из Австралии разозлилась на гостей, отказавших приехать на свадьбу, и решила их наказать. Об этом пишет New York Post.

Пожелавшая оставить свое имя в тайне женщина рассказала ведущим подкаста She’s on the Money о своей дилемме в связи со скорой свадьбой. Невеста планировала торжество несколько лет и впервые объявила гостям дату еще полтора года назад. В январе она отправила всем официальные приглашения с возможностью подтвердить присутствие до июля. Свадьба была запланирована в живописном месте в соседнем штате, и после внесения необходимой суммы вернуть деньги было нельзя.

Однако за неделю до свадьбы целых десять человек написали женщине, что не смогут приехать. Причем некоторые из них заявили, что финансово просто не могут позволить себе путешествие в соседний штат. Невеста пришла в бешенство и, по ее словам, «выбилась из сил, чтобы найти людей на их место», потому что в ином случае она просто потеряет заплаченные деньги. В конце концов она задумала оштрафовать гостей, которые бездумно приняли приглашение без твердого намерения приехать.

Слушатели отреагировали на такой подход неоднозначно. Часть аудитории согласилась с обиженной невестой: они посетовали на безответственность гостей и сочли справедливым желание женщины получить компенсацию. Другие написали, что организаторы свадьбы не могут перекладывать ответственность за расходы на гостей.

Ранее в Китае жених узнал о беременности невесты во время свадьбы. В присутствии гостей молодой человек стал обвинять девушку в неверности.