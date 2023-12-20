Новогодний «Фиджитал парк» откроется в Нижнем Новгороде

Новогодняя выставка «Фиджитал парк» откроется 30 декабря на территории ЦЕХа

Новогодняя интерактивная выставка «Фиджитал парк», главной темой которой стали фиджитал-игры, откроется 30 декабря на территории арт-пространства ЦЕХ * в Нижнем Новгороде, сообщается в поступившем «Ленте.ру» пресс-релизе.

Выставка будет поделена на четыре игровые площадки. В основном зале с четырьмя интерактивными зонами посетители познакомятся с игрой «Цифровой художник», в которой рисунки и собранные из конструктора фигурки оживут на экране, а также смогут попрыгать на интерактивных батутах «Бабл Мамбл», чтобы поймать все игрушки.

В зоне игровых аудиовизуальных инсталляций зрители создадут звуковую композицию, перемещаясь по интерактивному полу, в игре «Музыкальная змейка», а также покидают снежки в интерактивный экран, набирая очки и соревнуясь с другими участниками.

Также зрители увидят инсталляцию FREAKS и красочные световые фигуры — новогоднюю версию одноименной инсталляции, показанной в пространстве «Кабельный цех» в Санкт-Петербурге летом. Кроме того, посетителей ждет площадка Play zone, вдохновленная азиатской культурой. Там будут фотозоны с неоновыми вывесками и плакатами, современные аркадные автоматы, K-pop Just Dance — танцевальная игра на Xbox с кинектом, а также шесть приставок PlayStation с увлекательными играми и удобными пуфиками.

На выставке будут работать арт-медиаторы, которые расскажут посетителям о том, как взаимодействовать с инсталляциями. Билеты будут доступны на сайте tseh.space.

Мультимедиа-арт-пространство ЦЕХ* — первое высокотехнологичное выставочное арт-пространство в Нижнем Новгороде, ценности и приоритеты которого связаны с развитием культурной жизни и возможностей креативного кластера в городе. ЦЕХ* — место притяжения художников, музыкантов и людей, увлеченных искусством и технологиями, со всего мира, желающих получить опыт взаимодействия с мультимедийным искусством международного уровня.