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11:17, 20 декабря 2023Наука и техника

Обнаружен способ борьбы с сонной болезнью

Nature Communications: обнаружен новый способ борьбы с трипаносомой

Фото: photowind / Shutterstock / Fotodom

Ученые Университета имени Бар-Илана в США обнаружили новый способ борьбы с африканским трипаносомозом, или сонной болезнью — опасным инфекционным заболеванием, возбудителем которого является одноклеточный паразит трипаносома. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Nature Communications, метод основан на повреждении рибосомы.

Рибосома представляет собой клеточную органеллу, которая участвует в синтезе белков и состоит из рибосомальных белков и РНК. В ее РНК присутствуют десятки различных модифицированных оснований, один из которых называется псевдоуридином и отвечает за стабильность молекул рибосомы.

Оказалось, что псевдоуридин играет важную роль в стабилизации рибосомы при повышенной температуре. Это позволяет трипаносоме выдерживать разницу в температуре организма мухи цеце (26 градусов Цельсия) и человека (37 градусов Цельсия). Набор химических модификаций меняется при передаче, что помогает паразиту функционировать в двух разных хозяевах.

Показано, что удаление всего лишь одного псевдоуридина из рибосомы приводит к потере структурного белка в рибосоме, тем самым ухудшая функционирование органеллы. Таким образом, в будущем можно будет создать препараты на основе РНК, которые будут специфически повреждать рибосому паразита, останавливая развитие болезни.

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      Александр Еникеев
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