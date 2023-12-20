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06:53, 20 декабря 2023Наука и техника

Опубликована шифровка 1941 года о войне с Германией

Опубликована шифровка телеграммы НКГБ СССР о скором начале войны с Германией

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Руководство Народного комиссариата госбезопасности (НКГБ) СССР вечером 21 июня 1941 года получило одно из самых последних сообщений о скором начале войны нацистской Германии против СССР. Соответствующая шифровка впервые опубликована Президентской библиотекой.

В телеграмме, направленной наркому госбезопасности СССР Всеволоду Меркулову от начальника управления НКГБ по Ленинградской области Павла Куприна говорится, что «[по] данным агента «Чернова» 20 июня утром германским консульством получена переданная министерством иностранных дел Германии от фирмы СФГ телеграмма, которой предлагается восемь германских специалистов, вызванных из Ленинграда [в] Германию, направить самолетом [с] таким расчетом, чтобы они до утра 22 июня проследовали [через] границу, так как [в] противном случае будет поздно».

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Кроме того, в послании говорится, что «Чернов» в беседе с вызванным из Германии канцлером консульства Бухгольцем и консулом Динстманом выяснил, что «военные действия ожидаются (в) ближайшие два-четыре дня, причем инициатива будет принадлежать Германии»". Эти сведения Бухгольц получил от посла Германии в СССР Вернера фон Шуленбурга, с которым виделся в Москве.

В Москве телеграмму получили из Ленинграда в 20.10 21 июня, а расшифровали – в 21.30.

Ранее руководитель Федерального архивного агентства (Росархива) Андрей Артизов рассказал, что Великая Отечественная война началась на 45 минут раньше, чем принято считать в отечественной историографии, — в 03:15 утра. «Война началась — всегда в советской историографии [указывалось] — в четыре часа утра. Вот здесь документы показывают, что в 3 часа 15 минут началась бомбежка советских городов — на самом деле она [война] началась на 45 минут раньше», — сказал он.

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      Марина Совина
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