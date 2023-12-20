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23:34, 20 декабря 2023Спорт

Овечкин высказался о рекордной безголевой серии в НХЛ

Александр Овечкин признался, что не знает причин рекордной безголевой серии

Фото: Joe Giza / Reuters

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин высказался о рекордной безголевой серии в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит сайт лиги.

Форвард признался, что не знает причин. «Нужно немного везения. У меня есть довольно хорошие шансы, но иногда это просто период, когда ты слишком крепко держишь клюшку, потому что не забил. Или что-то в этом роде», — заявил Овечкин.

В нынешнем сезоне Овечкин побил собственный антирекорд по длительности безголевой серии, который установил в 2017 году. Тогда он не забрасывал шайб в течение десяти игр подряд. Сейчас россиянин не может забить на протяжении 13 встреч.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года, на протяжении всей заокеанской карьеры он играет за «Вашингтон». Вместе с командой россиянин стал обладателем Кубка Стэнли в 2018-м.

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      Алексей Гусев
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