Пара с большой разницей в возрасте рассказала о минусах таких отношений

Блогерша из города Бернли, Великобритания, Мел Мун и ее молодой муж Альфи рассказали о минусах отношений с большой разницей в возрасте. На ролик пары обратило внимание издание The Sun.

43-летняя Мел замужем за 30-летним Альфи уже два года. По словам пары, из-за внушительной разницы в возрасте их часто принимают за мать и сына. Кроме того, у супругов разное время отхода ко сну. «Я ложусь спать как обычно, а она ложится в то же время, что и моя бабушка», — рассказал мужчина, добавив, что не может разделить с женой и воспоминания о детстве, поскольку оно у них проходило в разное время.

Мел также добавила, что многие видят в намерениях ее мужа корысть. «Все думают, что он со мной из-за денег, но на самом деле денег у меня нет», — заверила женщина.

Ранее жительница США обручилась с мужчиной почти вдвое старше нее и столкнулась с осуждением. В сети многие находят подозрительным тот факт, что мужчина предпочел молодую партнершу зрелой женщине его возраста.