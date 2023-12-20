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02:08, 20 декабря 2023Забота о себе

Пара с большой разницей в возрасте рассказала о минусах таких отношений

Кадр: @mel.moon.comedian / TikTok

Блогерша из города Бернли, Великобритания, Мел Мун и ее молодой муж Альфи рассказали о минусах отношений с большой разницей в возрасте. На ролик пары обратило внимание издание The Sun.

43-летняя Мел замужем за 30-летним Альфи уже два года. По словам пары, из-за внушительной разницы в возрасте их часто принимают за мать и сына. Кроме того, у супругов разное время отхода ко сну. «Я ложусь спать как обычно, а она ложится в то же время, что и моя бабушка», — рассказал мужчина, добавив, что не может разделить с женой и воспоминания о детстве, поскольку оно у них проходило в разное время.

Мел также добавила, что многие видят в намерениях ее мужа корысть. «Все думают, что он со мной из-за денег, но на самом деле денег у меня нет», — заверила женщина.

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      Александра Лисица
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