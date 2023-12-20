Парень показал фото девушки с сайта знакомств и озадачил пользователей сети

Пользователь Reddit с ником azurepeak показал необычное фото женщины с сайта знакомств и озадачил пользователей сети. Некоторые из них предположили, что неизвестная могла принадлежать к какому-либо религиозному культу.

На снимке, который опубликовал парень, можно увидеть саму женщину и темную фигуру, сидящую рядом с ней. При этом за спиной у них стоят несколько человек в балахонах. «Взял из профиля женщины с сайта знакомств. Что происходит с этим обгоревшим хот-догом? Это секта?» — подписал публикацию azurepeak.

В комментариях пользователи признались, что фото выглядит странно. Некоторые из них предположили, что за столом рядом с женщиной сидит не реальный человек, а металлическая статуя. По мнению других, предположение о том, что женщина состоит в секте, вполне реально.

Большинство читателей сошлись во мнении, что человек загримирован. «Может быть, это фото со съемок фильма? Похоже на грим, нанесенный в несколько слоев, а не на настоящие ожоги», — заявил еще один комментатор. Некоторые также предположили, что подобный внешний вид мог быть необычным нарядом на Хеллоуин.

Ранее пользователь Reddit показал свою входную дверь и заставил пользователей сети задуматься. Его замочная скважина была испачкана клеем. В комментариях решили, что так ему отомстили соседи, с которыми у парня был конфликт.