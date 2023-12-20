Перечислены самые спорные модные тренды 2024 года

Who What Wear: тренды на поло и брюки-капри вызовут споры в 2024 году

Модные редакторы перечислили самые спорные тренды, которые обретут актуальность в 2024 году. Соответствующая подборка опубликована на сайте издания Who What Wear.

По мнению авторов, споры вызовут футболки-поло, которые станут популярны благодаря стилю tenniscore (тренд на теннисную униформу). В частности, свои вариации упомянутых вещей представили дизайнеры брендов Miu Miu, Calvin Klein и Ralph Lauren на прошедших показах коллекций весна-лето 2024.

Кроме того, в список попали короткие брюки-капри, продажи которых выросли на 22 процента, согласно анализу аналитиков Afterpay. Спорными эксперты также называли юбки и платья фасона «пеплум» с пышной оборкой на уровне талии.

«Тренды на юбки-сетки и юбки с бахромой однозначно вызовут резонанс у публики из-за своей экстравагантности», — добавили в заключение журналисты портала.

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