Песков ответил на вопрос о влиянии заболеваемости гриппом на выборы президента

Песков: рост заболеваемости гриппом не повлияет на выборы президента России

Сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом не окажет влияния на запланированные на март 2024 года выборы президента России. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По его словам, о влиянии эпидемиологической ситуации на голосование не может идти и речи. «Если вы помните, у нас выборы и во время ковида проводились — и ничего», — подчеркнул он.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в России продолжается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. За неделю показатель вырос на 6,5 процента. Среди заболевших преобладают респираторные вирусы.

Первые в истории России трехдневные выборы президента пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. В них также примут участие жители республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, вошедших в состав страны в сентябре 2022 года.