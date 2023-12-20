Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:49, 20 декабря 2023Россия

Песков ответил на вопрос о влиянии заболеваемости гриппом на выборы президента

Песков: рост заболеваемости гриппом не повлияет на выборы президента России

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом не окажет влияния на запланированные на март 2024 года выборы президента России. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По его словам, о влиянии эпидемиологической ситуации на голосование не может идти и речи. «Если вы помните, у нас выборы и во время ковида проводились — и ничего», — подчеркнул он.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в России продолжается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. За неделю показатель вырос на 6,5 процента. Среди заболевших преобладают респираторные вирусы.

Первые в истории России трехдневные выборы президента пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. В них также примут участие жители республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, вошедших в состав страны в сентябре 2022 года.

Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Зеленский заявил о неактуальности переговоров с Россией. Какую «формулу мира» он вывел для Украины?

      Директора связанной с Россельхозбанком фирмы нашли под окнами после крика о боге

      Жители российского региона увидели в небе «комету»

      В Кремле прокомментировали принятие ГА ООН резолюции по борьбе с неонацизмом

      Тихонов оценил позицию Винер о недопустимости участия в Играх на условиях МОК

      Пожизненно осужденный сбежал из тюрьмы с помощью матери

      EC согласовал пакт о миграции и предоставлении убежища

      В Кремле назвали абсурдным процессом поиск формулы мира Киевом без Москвы

      Россиянам раскрыли дату запуска авиарейсов из Москвы в Краснодар

      Глава турецкого Центробанка переехала к родителям из-за высоких цен на жилье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости