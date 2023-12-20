Пленный украинский боец озвучил новое обвинение в адрес командования ВСУ

Пленный украинец: командиры ВСУ и волонтеры виновны в мошенничестве с гумпомощью

Волонтеры привозят в зону боевых действий гуманитарную помощь для Вооруженных сил Украины (ВСУ), делают фотографии на ее фоне, а затем увозят. В схеме присвоения гумпомощи замешано и командование, об этом рассказал украинский боец Олег Белоусов, сдавшийся в плен к российским военнослужащим в декабре, передает РИА Новости.

«При мне волонтеры приезжали, с нами, с военными сфотографировались. Волонтеры уехали с тем, что привозили. То есть, вот такие моменты были… Сделали отчеты, все сфотографировали, типа передали, чтоб там не дали по рукам», — сообщил Белоусов.

Также, по словам пленного, было несколько случаев, когда волонтерские организации передали гуманитарную помощь для военнослужащих, однако командование разделяло ее между собой.

Ранее стало известно, что датский производитель Carlsberg передал Украине гумпомощь. Она включила 24 тысяч банок безалкогольного пива.