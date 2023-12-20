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12:22, 20 декабря 2023Из жизни

Наркоман избавился от зависимости и похудел на 82 килограмма за три года

Житель Великобритании постепенно отказался от вредной еды и похудел на 82 кг

Фото: i yunmai / Unsplash

Житель Великобритании, который долгие годы страдал от наркотической зависимости, избавился от вредных привычек и похудел на 82 килограмма. Его историю рассказывает Daily Record.

51-летний Стивен Рок решил бросить употребление запрещенных веществ после тяжелой передозировки, которую пережил в феврале 2020 года. В то время мужчина был неумерен в еде и к тому времени весил около 190 килограммов. Как только Рок отказался от наркотиков, в Великобритании объявили карантин из-за пандемии COVID-19. Он был вынужден сидеть дома и «от скуки» начал злоупотреблять алкогольными напитками.

В ноябре 2020 года Рок понял, что необходимо изменить образ жизни, так как испугался, что не доживет до 50-летия. Британец обратился к врачу, который помог ему разработать стратегию постепенного похудения. Она заключалась в том, чтобы каждый месяц исключать из рациона один вредный продукт. «Я начал с алкоголя. Потом месяц за месяцем я убирал шоколад, фастфуд, жареную пищу, сахар и так далее», — рассказал Рок.

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Кроме того, мужчина начал совершать регулярные прогулки и записался в спортзал, как только сняли ковидные ограничения. С тех пор ему удалось сбросить 82 килограмма и избавиться от вредных привычек. «Я не прикасаюсь к алкоголю и наркотикам уже три года и очень горжусь собой. Теперь я намного увереннее в себе и счастливее», — подытожил британец.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании избавилась от 46 килограммов за год благодаря одному изменению в рационе. Женщина решила сама готовить полезные для здоровья блюда.

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      Никита Савин
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