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05:20, 20 декабря 2023Силовые структуры

После избиения однорукого ветерана СВО в Петербурге завели уголовное дело

Дело о покушении на убийство завели после избиения ветерана СВО в Петербурге
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Уголовное дело о покушении на убийство завели после избиения однорукого ветерана спецоперации (СВО) в Биржевом переулке В.О. в Петербурге. Доклад о ходе расследования предоставил и.о. руководителя ГСУ по городу по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина, указано в Telegram-канале регионального ведомства.

«По версии следствия, двое подозреваемых, среди которых уроженец Республики Абхазия, 18 декабря 2023 года умышленно, с целью убийства, нанесли несколько ударов руками и ногами потерпевшему, причинив ему множество травм. Однако свой умысел им не удалось довести до конца по независящим от них обстоятельствам, поскольку преступление помогли предотвратить прохожие», — уточнили в ГСУ СК РФ по Петербургу.

В ведомстве добавили, что потерпевший своевременно получил медицинскую помощь. Расследование по уголовному делу продолжается.

Ранее стало известно, что словесный конфликт между подозреваемыми и ветераном СВО случился из-за замечания последнего по поводу того, что мужчины припарковали автомобиль на тротуаре. Он перерос в избиение пострадавшего, сопровождавшееся националистическими оскорблениями.

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