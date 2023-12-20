Появление наемников ВСУ из Польши и Грузии зафиксировали на трех направлениях

МИД РФ: группы наемников ВСУ из Польши и Грузии замечены на трех направлениях

На Украине заметили очередное появление иностранных наемников в рядах Вооруженных сил страны (ВСУ) на трех направлениях: артемовском, краснолиманском и купянском. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

«Зафиксировано прибытие небольших групп иностранцев (до 30-50 человек) в населенные пункты Харьков, Славянск и Краматорск. Отмечается рост числа грузинских и польских наемников», — добавил Мирошник.

По его словам, на протяжении последних недель Киеву было сложно скрывать значительные потери среди воюющих на его стороне иностранцев, поэтому теперь идет компенсация за счет новоприбывших.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что число иностранных наемников в рядах ВСУ сократилось в шесть раз. По его словам, 1427 уничтоженных наемников были из Польши, 466 — из США, еще 344 — из Великобритании.