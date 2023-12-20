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12:53, 20 декабря 2023Россия

Россияне раскрыли карьерные планы на 2024 год

РШУ: 30 процентов россиян планируют сменить место работы в 2024 году

Фото: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

Сменить место работы в 2024 году планируют почти треть опрошенных россиян (30 процентов), следует из результатов исследования Русской школы управления (РШУ), с которыми ознакомились «Известия».

15 процентов из тех, кто намеревается сменить место работы, хотят найти себя в новой профессии, а не просто сменить работодателя. 65 процентов респондентов раскрыли, что планируют получить повышение и продвинуться вверх по карьерной лестнице, а 94 процента рассчитывают добиться повышения зарплаты. В то же время 70 процентов опрошенных пока не задумывались о переходе в другую компанию.

В наступающем году 96 процентов респондентов планируют получить новые знания и навыки, необходимые для профессионального развития. Популярными направления обучения, в частности, стали иностранные языки, психология, финансы и инвестиции, маркетинг и реклама.

«Специалисты понимают, что для успешной конкуренции на рынке труда уже недостаточно просто быть отличным профессионалом в своей области. Необходимо развивать личную эффективность, умение взаимодействовать в команде, прокачивать коммуникативные навыки», — рассказала директор РШУ Анастасия Боровская.

Ранее россияне назвали желаемый размер заработной платы для переезда в другой город. Так, граждане готовы переехать в Москву ради средней заработной платы в размере 129 200 рублей.

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      Варвара Кошечкина
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