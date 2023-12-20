Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:59, 20 декабря 2023Россия

Россиянка пожаловалась на терроризирующую весь дом банду подростков

Жительница дома в Тюмени заявила о сеющей хаос группе агрессивных подростков

Кадр: 72.ру

Банда агрессивных подростков терроризирует жителей многоквартирного дома на Олимпийской улице в Тюмени. Об этом заявила жительница этого дома, представившаяся Мариной, ее слова приводит портал 72.RU.

По словам россиянки, толпа молодых людей в возрасте от 12 до 18, а иногда — до 20 лет, регулярно собирается в соседней квартире, где подростки устраивают дебош. Как заявила Марина, после посиделок гости постоянно пребывают в неадекватном состоянии, устраивают конфликты с соседями и портят их имущество.

«Плюются на этаже, блюют, орут, матерятся, курят. Выходят из квартиры неадекватные, на ногах еле стоят. Когда двери открывают, на весь коридор вонь. В прошлом году они избили нашего соседа, поцарапали несколько машин», — пожаловалась женщина. Она отметила, что жильцы дома больше не могут находиться в «таком хаосе».

По ее словам, полиция раньше просто игнорировала вызовы жаловавшихся на агрессивных молодых людей. Однако представители тюменской полиции сообщили изданию, что начали проверку и уже установили личности участников дебошей.

Ранее сообщалось, что группа молодых людей, называвшая себя азербайджанской мафией, провоцировала драки со случайными прохожими в Петербурге и избивала их.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Трампа лишают права избираться в одном из американских штатов. Помешает ли ему это стать президентом США?

      Некоторых россиян предостерегли от ежедневного употребления яиц

      В Госдуме оправдали власти после обрушения дома в центре Санкт-Петербурга

      У осужденной за мошенничество россиянки изъяли 2,5 тысячи драгоценных камней

      Кадыров опубликовал видео атаки российских дронов в районе Клещеевки

      Персональные данные — новая нефть. За ними охотятся киберпреступники. Можно ли от них защититься?

      Реклама

      Сын Виктории Бекхэм надел футболку с ее портретом времен Spice Girls

      В Кремле раскрыли отношение Путина к помилованию Ходорковского. Сожалеет ли президент о своем решении?

      Артемий Лебедев назвал одно преимущество СССР

      Россияне на новогодние праздники массово устремились на один курорт Азии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости