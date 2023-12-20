Россиянка пожаловалась на терроризирующую весь дом банду подростков

Жительница дома в Тюмени заявила о сеющей хаос группе агрессивных подростков

Банда агрессивных подростков терроризирует жителей многоквартирного дома на Олимпийской улице в Тюмени. Об этом заявила жительница этого дома, представившаяся Мариной, ее слова приводит портал 72.RU.

По словам россиянки, толпа молодых людей в возрасте от 12 до 18, а иногда — до 20 лет, регулярно собирается в соседней квартире, где подростки устраивают дебош. Как заявила Марина, после посиделок гости постоянно пребывают в неадекватном состоянии, устраивают конфликты с соседями и портят их имущество.

«Плюются на этаже, блюют, орут, матерятся, курят. Выходят из квартиры неадекватные, на ногах еле стоят. Когда двери открывают, на весь коридор вонь. В прошлом году они избили нашего соседа, поцарапали несколько машин», — пожаловалась женщина. Она отметила, что жильцы дома больше не могут находиться в «таком хаосе».

По ее словам, полиция раньше просто игнорировала вызовы жаловавшихся на агрессивных молодых людей. Однако представители тюменской полиции сообщили изданию, что начали проверку и уже установили личности участников дебошей.

Ранее сообщалось, что группа молодых людей, называвшая себя азербайджанской мафией, провоцировала драки со случайными прохожими в Петербурге и избивала их.