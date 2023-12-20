Россиянка раскрыла причину воспитания 13-летней дочери среди могильных крестов

E1.ru: воспитывавшая дочь среди крестов екатеринбурженка заявила о поисках веры

Мать 13-летней девочки с Сортировки в Екатеринбурге раскрыла причину, почему ее дочь никогда не ходила в школу и воспитывалась в квартире без отопления и электричества среди могильных крестов. Рассказ россиянки журналистам областного телевидения привел портал E1.ru.

Горожанка заявила, что они не сразу пришли к вере в Бога, а находились в поисках. «Надеюсь на Божью помощь. У нее (дочери — прим. «Ленты.ру») стресс огромный был. И на фоне этого стресса у нее проблемы с желудочно-кишечным трактом. И теперь она не переставая болеет все сильнее и сильнее», — сообщила она.

Сейчас семья находится под пристальным вниманием полицейских. Матери грозит лишение родительских прав.

13-летнюю дочь у нее забрали и увезли в больницу. Сейчас, по предварительной информации, ребенка разместили в реабилитационном центре.

По словам соседей, у жительницы Урала есть еще старший сын, которого она тоже не пускала в школу, но он все-таки получил аттестат и поступил в колледж. Сейчас молодой человек нашел работу и проживает отдельно.

18 декабря СМИ распространили данные о том, что в Екатеринбурге 13-летняя девочка прожила всю жизнь среди могильных крестов, которые были принесены в квартиру с кладбища.