Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:17, 20 декабря 2023Россия

Россиянка раскрыла причину воспитания 13-летней дочери среди могильных крестов

E1.ru: воспитывавшая дочь среди крестов екатеринбурженка заявила о поисках веры

Фото: Olga Pink / Shutterstock / Fotodom

Мать 13-летней девочки с Сортировки в Екатеринбурге раскрыла причину, почему ее дочь никогда не ходила в школу и воспитывалась в квартире без отопления и электричества среди могильных крестов. Рассказ россиянки журналистам областного телевидения привел портал E1.ru.

Горожанка заявила, что они не сразу пришли к вере в Бога, а находились в поисках. «Надеюсь на Божью помощь. У нее (дочери — прим. «Ленты.ру») стресс огромный был. И на фоне этого стресса у нее проблемы с желудочно-кишечным трактом. И теперь она не переставая болеет все сильнее и сильнее», — сообщила она.

Сейчас семья находится под пристальным вниманием полицейских. Матери грозит лишение родительских прав.

13-летнюю дочь у нее забрали и увезли в больницу. Сейчас, по предварительной информации, ребенка разместили в реабилитационном центре.

По словам соседей, у жительницы Урала есть еще старший сын, которого она тоже не пускала в школу, но он все-таки получил аттестат и поступил в колледж. Сейчас молодой человек нашел работу и проживает отдельно.

18 декабря СМИ распространили данные о том, что в Екатеринбурге 13-летняя девочка прожила всю жизнь среди могильных крестов, которые были принесены в квартиру с кладбища.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Зеленский заявил о неактуальности переговоров с Россией. Какую «формулу мира» он вывел для Украины?

      Российским туристам напомнили права при овербукинге в отеле

      Директора связанной с Россельхозбанком фирмы нашли под окнами после крика о боге

      Жители российского региона увидели в небе «комету»

      В Кремле прокомментировали принятие ГА ООН резолюции по борьбе с неонацизмом

      Тихонов оценил позицию Винер о недопустимости участия в Играх на условиях МОК

      Пожизненно осужденный сбежал из тюрьмы с помощью матери

      EC согласовал пакт о миграции и предоставлении убежища

      В Кремле назвали абсурдным процессом поиск формулы мира Киевом без Москвы

      Россиянам раскрыли дату запуска авиарейсов из Москвы в Краснодар

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости