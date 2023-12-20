Российский дизайнер назвала самые модные головные уборы на зиму
Российский дизайнер Ольга Долгополова назвала самые модные головные уборы на зиму. Соответствующий материал появился на сайте издания «Известия».
Специалистка рассказала, что в настоящем сезоне преобладают вязаные и меховые панамы, которые можно носить с любой одеждой. Кроме того, актуальными оказались шапки-ушанки и косынки с вышивкой благодаря популярному в соцсетях тренду, получивший название slavic core. Такие предметы гардероба Долгополова советует сочетать с пальто или пуховиком прямого кроя, объемной шубой, дубленкой, а также грубыми ботинками и утепленной кожаной курткой.
Кроме того, эксперт выделила вязаные и меховые шапки-шлемы, которые лучше комбинировать с дутыми пуховиками в спортивном стиле или пушистой шубой из экомеха. «Еще одна заметная тенденция — объемные шарфы-снуды, которые можно превратить в головной убор, накинув на голову. Одинаково хорошо смотрится с пуховиками, пальто, дубленками и шубами разного кроя», — объяснила собеседница издания.
Ранее стилистка по волосам Яна Кондратьева раскрыла россиянкам способы сохранить прическу под шапкой зимой. В первую очередь эксперт посоветовала выбрать правильную форму и размер головного убора. По ее мнению, идеальная шапка должна быть свободной, чтобы не деформировать укладку.