Российский дизайнер назвала самые модные головные уборы на зиму

Дизайнер Ольга Долгополова назвала вязаные панамы самыми модными на зиму

Российский дизайнер Ольга Долгополова назвала самые модные головные уборы на зиму. Соответствующий материал появился на сайте издания «Известия».

Специалистка рассказала, что в настоящем сезоне преобладают вязаные и меховые панамы, которые можно носить с любой одеждой. Кроме того, актуальными оказались шапки-ушанки и косынки с вышивкой благодаря популярному в соцсетях тренду, получивший название slavic core. Такие предметы гардероба Долгополова советует сочетать с пальто или пуховиком прямого кроя, объемной шубой, дубленкой, а также грубыми ботинками и утепленной кожаной курткой.

Кроме того, эксперт выделила вязаные и меховые шапки-шлемы, которые лучше комбинировать с дутыми пуховиками в спортивном стиле или пушистой шубой из экомеха. «Еще одна заметная тенденция — объемные шарфы-снуды, которые можно превратить в головной убор, накинув на голову. Одинаково хорошо смотрится с пуховиками, пальто, дубленками и шубами разного кроя», — объяснила собеседница издания.

Ранее стилистка по волосам Яна Кондратьева раскрыла россиянкам способы сохранить прическу под шапкой зимой. В первую очередь эксперт посоветовала выбрать правильную форму и размер головного убора. По ее мнению, идеальная шапка должна быть свободной, чтобы не деформировать укладку.