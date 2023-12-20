Российского адвоката впервые обвинили в разглашении налоговой тайны

В РФ адвоката впервые обвинили в разглашении налоговой тайны, ей грозит до 5 лет

В России впервые обвинили адвоката в разглашении налоговой тайны. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Управление Следственного комитета России (СКР) по Астраханской области возбудило в отношении защитника Елены Лосевой уголовное дело по статье 183 УК РФ. Теперь женщине грозит до пяти лет колонии.

По версии следствия, Лосева получила от следователя данные предпринимательницы, возможно, обманувшей клиентов, и разгласила их в суде. Следователя сразу же уволили. В отношении него также возбудили дело.

Ранее следователь ФСБ возбудил уголовное дело о разглашении коммерческой тайны на предприятии «АвтоВАЗ». Его фигуранткой стала инженер-конструктор, которая за вознаграждение передала посторонним конфиденциальные сведения, полученные ею на работе.