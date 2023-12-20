Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:31, 20 декабря 2023Силовые структуры

Российского адвоката впервые обвинили в разглашении налоговой тайны

В РФ адвоката впервые обвинили в разглашении налоговой тайны, ей грозит до 5 лет

Фото: Unsplash

В России впервые обвинили адвоката в разглашении налоговой тайны. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Управление Следственного комитета России (СКР) по Астраханской области возбудило в отношении защитника Елены Лосевой уголовное дело по статье 183 УК РФ. Теперь женщине грозит до пяти лет колонии.

По версии следствия, Лосева получила от следователя данные предпринимательницы, возможно, обманувшей клиентов, и разгласила их в суде. Следователя сразу же уволили. В отношении него также возбудили дело.

Ранее следователь ФСБ возбудил уголовное дело о разглашении коммерческой тайны на предприятии «АвтоВАЗ». Его фигуранткой стала инженер-конструктор, которая за вознаграждение передала посторонним конфиденциальные сведения, полученные ею на работе.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Генассамблея ООН приняла резолюцию России о борьбе с нацизмом. Против выступили США и Украина

      Улицу в центре Петербурга перекрыли после обрушения шестиэтажного дома

      Лишение Федосеевой-Шукшиной квартиры в Финляндии опровергли

      Детей эвакуировали из российской школы из-за странного запаха

      Работодатели назвали способы борьбы с кадровым голодом

      В Минфине не нашли денег на кладбища

      Женщина пожаловалась на непроходящий насморк и лишилась носа

      Марс оказался геологически активной планетой

      Российского адвоката впервые обвинили в разглашении налоговой тайны

      В российском городе задержали иностранца за развращение девочек в сети

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости