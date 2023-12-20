Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:10, 20 декабря 2023Мир

Си Цзиньпин предложил провести еще два года российско-китайской культуры

Си Цзиньпин предложил укрепить дружбу в рамках годов культуры России и Китая

Фото: Sputnik / Dmitry Astakhov / Reuters

В ближайшие два года Москва и Пекин могут укрепить дружбу двух государств через проведение годов культуры России и Китая. Об этом в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил председатель КНР Си Цзиньпин, сообщает РИА Новости.

«Обе стороны должны успешно провести Годы культуры Китая и России в ближайшие два года, больше планировать и больше проводить насыщенных и разнообразных мероприятий по гуманитарному и культурному обмену, укреплять фундамент общественного мнения дружбы между двумя странами, передающейся из поколения в поколение», — предложил китайских лидер в ходе встречи.

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл с рабочим визитом в Пекин 19 декабря. У трапа самолета главу российского кабмина встретили замминистра иностранных дел КНР Сунь Вэйдун, посол КНР в России Чжан Ханьхуэй и посол России в КНР Игорь Моргулов. Мишустин пробудет в Китае до 20 декабря. Отмечается, что помимо встречи с Си Цзиньпином в рамках графика он также проведет переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Генассамблея ООН приняла резолюцию России о борьбе с нацизмом и формами дискриминации. Против выступили США и Украина

      Беременная женщина уличила бойфренда в измене с бывшей партнершей

      В Киргизии одобрили проект изменения флага

      Россиянам назвали два обязательных лекарства для домашней аптечки

      «Аврора» ответила на претензии по полетам на Дальнем Востоке

      Украинский пленный рассказал об обстреле села в ДНР до начала спецоперации

      Назван идеальный продукт для желающих похудеть

      Живущая в Италии россиянка рассказала о любимых у местных мужчин типажах женщин

      Из ОАЭ депортировали россиянку за хищение миллионов рублей

      Си Цзиньпин предложил провести еще два года российско-китайской культуры

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости