Россиянка вызвала скорую для оказавшегося собакой ребенка

Жительница Ленобласти вызвала скорую для чихуахуа и сказала, что это ее ребенок

В Ленинградской области женщина вызвала скорую помощь якобы из-за больного ребенка, однако по прибытии на место фельдшеры выяснили, что пациентом оказалась собака. Об этом пишет aif.ru.

Россиянка позвонила диспетчеру скорой медицинской помощи и сказала, что у нее заболел маленький ребенок. По адресу в Ленобласти отправили бригаду. Однако приехавшие на вызов врачи с удивлением обнаружили в квартире больную собаку породы чихуахуа.

Собаки этой породы отличаются небольшим размером и считаются самыми маленькими в мире. По всей видимости, хозяйка пса запаниковала и решила, что помощь врачей скорой помощи окажется эффективней работы ветеринаров. О каких-либо санкциях в ее отношении не сообщается.

После этого в областном комитете здравоохранения напомнили жителям, что вызов бригады СМП необходим лишь при следующих состояниях: нарушении сознания, дыхания, системы кровообращения, обострении психических расстройств, внезапном нарушении функции какого-либо органа, при травмах, ожогах, кровотечениях, температуре выше 39 градусов у детей до трех лет, родах, угрозах выкидыша и ЧС.

Ранее сообщалось, что в США специально обученная собака спасла больную диабетом хозяйку, у которой резко повысился уровень сахара в крови. Пес почувствовал неладное, когда девятилетняя девочка уже легла спать, и привел к ней родителей.