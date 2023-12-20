Собака спасла спящую девочку с диабетом от комы

В США собака по кличке Спай спасла девятилетнюю хозяйку от диабетической комы

В США специально обученная собака спасла больную диабетом хозяйку, у которой резко повысился уровень сахара в крови. Об этом сообщает Daily Mail.

В ноябре Шеннон Боггс из штата Вирджиния смотрела дома телевизор с мужем, когда к ним подбежал их пес по кличке Спай. Питомец отвел супругов в комнату их девятилетней дочери Рэйлинн, которая больна сахарным диабетом первого типа.

Оказалось, что уровень сахара у спящей девочки более чем вдвое превысил верхний порог нормы и достиг 338 миллиграммов на децилитр. Благодаря псу родители смогли вовремя ввести дочери инсулин и предотвратили гиперосмолярную диабетическую кому.

Боггс пояснила, что Рэйлинн постоянно носит электронный глюкометр, однако в ноябре ей купили новую модель, которая еще не была точно настроена и потому не подала сигнал. Кроме того, девочка болела гриппом, из-за которого уровень сахара в крови также повышается.

Американка рассказала, что Спай был специально обучен по программе подготовки собак для диабетиков. Такие животные могут учуять вещества, которые выделяются у больных во время диабетических кризов.

«Нос работает всегда! Даже когда спит. Эта собака — настоящее благословение для нашей семьи. Мы очень ей благодарны», — подытожила Боггс рассказ о случившемся в социальной сети.

Ранее сообщалось, что в Великобритании собака обнаружила редкое тяжелое заболевание у хозяйки. Женщина обратила внимание на странное поведение своего пса, который постоянно обнюхивал одну часть ее тела.