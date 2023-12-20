Сотни пассажиров оказались заблокированы в зале прилетов в российском аэропорту

Сотни пассажиров оказались заблокированы в зале прилетов в аэропорту Толмачево

Сотни пассажиров оказались заблокированы в зале прилетов в новосибирском аэропорту Толмачево из-за поломки дверей. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, прилетевшие в российский город путешественники не могут выйти из зала уже около получаса. Среди них есть пассажиры рейсов из Москвы, Калининграда и Санкт-Петербурга. Причины случившегося представители воздушной гавани не раскрыли.

Ранее десятки пассажиров авиакомпании Nordwind застряли в аэропорту Кубы по меньшей мере на десять часов в ожидании рейса в Москву из-за отложенного прибытия самолета из российской столицы. Накануне лайнер вынужденно прервал полет в Варадеро и вернулся в Шереметьево из-за больного пассажира на борту.