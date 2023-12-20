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14:15, 20 декабря 2023Силовые структуры

Стали известны подробности нападения российского школьника на одноклассника

В Иркутской области школьник ранил одноклассника кухонным ножом

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Иркутской области в понедельник, 18 декабря, восьмиклассник с ножом напал на одноклассника. Подробностями произошедшего делится «КП-Иркутск».

По данным издания, мальчик принес в школу кухонный нож и ударил им одноклассника во время конфликта. Пострадавшего госпитализировали. Нападавшего оперативно нашли и задержали. Он рассказал о ссоре с родственником раненого.

18 декабря в деревне Рубахина Нижнеудинского района ученик перед первым уроком подошел к ровеснику и ударил его ножом в грудь.

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      Варвара Митина
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