Стали известны подробности нападения российского школьника на одноклассника

В Иркутской области школьник ранил одноклассника кухонным ножом

В Иркутской области в понедельник, 18 декабря, восьмиклассник с ножом напал на одноклассника. Подробностями произошедшего делится «КП-Иркутск».

По данным издания, мальчик принес в школу кухонный нож и ударил им одноклассника во время конфликта. Пострадавшего госпитализировали. Нападавшего оперативно нашли и задержали. Он рассказал о ссоре с родственником раненого.

18 декабря в деревне Рубахина Нижнеудинского района ученик перед первым уроком подошел к ровеснику и ударил его ножом в грудь.

