Трехлетний россиянин оказался в больнице с ранением ягодицы после игры дома

В Нижнем Новгороде 3-летний мальчик попал из дома в больницу с ранением ягодицы

В Нижнем Новгороде трехлетний мальчик попал в больницу с ранением ягодицы после игры дома. Об этом сообщил Telegram-канал Ni Mash.

По сведениям издания, ребенок в день происшествия находился в квартире в российском городе. Он неудачно упал на коробку с вязальными принадлежностями.

После этого алюминиевый крючок проник в мягкие ткани на 5–6 сантиметров, а кончик застрял в подбрюшинном пространстве малого таза.

Нижегородские хирурги сумели извлечь инородное тело из тела мальчика. Ему повезло, поскольку не были задеты сосуды и брюшная полость.

Юного жителя Нижнего Новгорода уже выписали домой.

Ранее сообщалось, что в Рыбинске Ярославской области ребенок в детском саду получил ожоги — его ошпарили кипятком. Мать воспитанника рассказала, что сейчас ее сын не может нормально спать, ходить в туалет и сидеть, а также отказывается от еды.