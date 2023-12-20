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12:54, 20 декабря 2023Среда обитания

Предсказано будущее цен на строительство частных домов в России

РБК: строительство загородных домов в России продолжит дорожать в 2024 году
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В 2024 году строительство загородных домов в России продолжит дорожать. Будущее цен на этот тип недвижимости предсказали опрошенные РБК эксперты.

В 2023-м подорожание частных домов достигло от 10 до 60 процентов в зависимости от технологий строительства, отметили специалисты. Такую динамику объясняют не только подорожанием основных стройматериалов, но и ростом затрат на инженерию.

В следующем году тенденция к росту цен сохранится — на это, по словам экспертов, повлияют высокая ключевая ставка, дорожающие стройматериалы, дефицит рабочей силы и спрос, уровень которого активно поддерживают льготными программами.

«Сегодня мы фиксируем существенный отложенный спрос, который может реализоваться к лету 2024 года. Это характерно как для ИЖС, так и для городского капитального строительства. Кроме того, проблемы с транспортом ведут к повышению стоимости сырья, а значит, и к росту себестоимости газобетона. Это может привести к скачку цен в начале сезона 2024 года», — спрогнозировал гендиректор «ИстКульт Можайск» Александр Суднев.

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Операционный директор направления «Коттеджное и малоэтажное строительство» «Технониколь» Игорь Брязгунов добавил, что стимулировать рост цен будет также экономическая и общеполитическая ситуация в мире. Дополнительным фактором может также стать переход загородного рынка на эскроу-счета.

«Повышение стоимости на ИЖС неизбежно. Отчасти на это повлияет и введение эскроу-счетов, добавятся издержки на процентные ставки, пусть и субсидированные на первом этапе, но не для всех участников рынка», — объяснил основатель строительной компании NORDHUS Александр Петров.

Ранее специалисты предсказали будущее цен на квартиры в российских новостройках. По прогнозам экспертов, до середины января стоимость этого типа жилья не изменится. Затем начнется небольшой рост.

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      Нина Ташевская
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