Турист сходил на вечеринку в Колумбии и был найден в отеле без признаков жизни

Daily Mail: в Колумбии туриста после вечеринки нашли без признаков жизни в отеле

Американский турист сходил на вечеринку в городе Медельин, Колумбия, и был найден без признаков жизни в номере отеля на следующий день. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что 32-летний Филип Маллинз отдыхал в колумбийском городе вместе с друзьями. Субботним утром он не явился на назначенную экскурсию, из-за чего его приятели стали волноваться. Они поехали в отель Маллинза и попросили администрацию открыть дверь номера. Мужчину нашли без признаков жизни.

По данным медиков, в организме туриста обнаружили галлюциногенные вещества. Полиции предстоит выяснить, могла ли передозировка стать причиной случившегося.

Ранее на рейсе авиакомпании Alaska Airlines пассажир устроил драку на борту с членами летного экипажа и пожаловался на передозировку мармеладных мишек.