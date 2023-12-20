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18:37, 20 декабря 2023Путешествия

Турист сходил на вечеринку в Колумбии и был найден в отеле без признаков жизни

Daily Mail: в Колумбии туриста после вечеринки нашли без признаков жизни в отеле

Фото: Elena Berd / Shutterstock / Fotodom

Американский турист сходил на вечеринку в городе Медельин, Колумбия, и был найден без признаков жизни в номере отеля на следующий день. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что 32-летний Филип Маллинз отдыхал в колумбийском городе вместе с друзьями. Субботним утром он не явился на назначенную экскурсию, из-за чего его приятели стали волноваться. Они поехали в отель Маллинза и попросили администрацию открыть дверь номера. Мужчину нашли без признаков жизни.

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      Зарина Дзагоева
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