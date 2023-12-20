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19:18, 20 декабря 2023Силовые структуры

У осужденной за мошенничество россиянки изъяли 2,5 тысячи драгоценных камней

В Нижнем Новгороде у осужденного главбуха УВО изъяли 2,5 тыс. драгоценных камней

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Судебные приставы по Нижегородской области изъяли 2,5 тысячи драгоценных камней на 161 миллион рублей у местной жительницы, осужденной за мошенничество и служебный подлог. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Найденные драгоценности сотрудники ФССП арестовали в счет возмещения ущерба, причиненного женщиной российской казне. Среди изъятого оказались бриллианты, изумруды, рубины, опалы, танзаниты, гранаты и другие драгоценные камни, некоторые из которых, по предварительной оценке, имеют редкое происхождение. Все имущество было передано на хранение в банковскую ячейку, после оценки оно будет выставлено на торги.

По данным следствия, осужденная, используя свое служебное положение, похитила бюджетные средства на общую сумму более 131 миллиона рублей. Суд признал ее виновной по двум уголовным статьям и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с возмещением ущерба. Как уточняет Telegram-канал Ni Mash, осужденная занимала должность главного бухгалтера управления вневедомственной охраны (УВО) по Нижегородскому району.

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      Олеся Мицкевич
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