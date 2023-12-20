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06:30, 20 декабря 2023Наука и техника

Перечислены самые недооцененные смартфоны 2023 года

ASUS Zenfone 10 стал самым недооцененным смартфоном по версии Android Authority

Фото: ASUSTeK Computer

Журналисты издания Android Authority перечислили самые недооцененные смартфоны 2023 года. Список доступен на сайте медиа.

Авторы портала объяснили, что некоторые хорошие устройства, выпущенные в 2023 году, оказались незамеченными многими пользователями. В числе первых специалисты отметили ASUS Zenfone 10, оценив его за компактный 5,9-дюймовый дисплей и мощный процессор.

Также в материале выделили Honor Magic 5 Pro, который соответствует «всем требованиям, предъявляемым к топовым смартфонам». Кроме того, авторы выбрали Lenovo ThinkPhone, ориентированный на нишевых пользователей, но получивший выдающиеся характеристики.

Среди незамеченных потребителями устройств журналисты также отметили Motorola Edge Plus: телефон отличается наличием версии с 512 гигабайтами встроенной памяти, оцененной в 799 долларов. Также в списке указали смартфон с подсветкой Nothing Phone 2 и флагман с профессиональной камерой Sony Xperia 1 V.

В начале декабря журналисты «Ленты.ру» назвали лучшие смартфоны 2023 года. В список попали Xiaomi Redmi 12C, Realme C51, Infinix Note 30, Xiaomi Redmi Note 12S, Samsung Galaxy A54, OnePlus Nord 3, Huawei P60 и прочие устройства.

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      Андрей Ставицкий
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