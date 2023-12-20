Перечислены самые недооцененные смартфоны 2023 года

ASUS Zenfone 10 стал самым недооцененным смартфоном по версии Android Authority

Журналисты издания Android Authority перечислили самые недооцененные смартфоны 2023 года. Список доступен на сайте медиа.

Авторы портала объяснили, что некоторые хорошие устройства, выпущенные в 2023 году, оказались незамеченными многими пользователями. В числе первых специалисты отметили ASUS Zenfone 10, оценив его за компактный 5,9-дюймовый дисплей и мощный процессор.

Также в материале выделили Honor Magic 5 Pro, который соответствует «всем требованиям, предъявляемым к топовым смартфонам». Кроме того, авторы выбрали Lenovo ThinkPhone, ориентированный на нишевых пользователей, но получивший выдающиеся характеристики.

Среди незамеченных потребителями устройств журналисты также отметили Motorola Edge Plus: телефон отличается наличием версии с 512 гигабайтами встроенной памяти, оцененной в 799 долларов. Также в списке указали смартфон с подсветкой Nothing Phone 2 и флагман с профессиональной камерой Sony Xperia 1 V.

В начале декабря журналисты «Ленты.ру» назвали лучшие смартфоны 2023 года. В список попали Xiaomi Redmi 12C, Realme C51, Infinix Note 30, Xiaomi Redmi Note 12S, Samsung Galaxy A54, OnePlus Nord 3, Huawei P60 и прочие устройства.