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02:41, 20 декабря 2023Интернет и СМИ

В Британии заявили о нарастающих волнениях в рядах ВСУ

Independent: от солдат ВСУ поступают жалобы из-за необходимости сидеть в обороне

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украинские военнослужащие жалуются на необходимость сидеть в обороне вместо наступления. При этом усталость и разочарование от хода боевых действий чувствуются не только в зонах боевого соприкосновения на позициях Вооруженных сил страны (ВСУ), волнения нарастают и в Киеве, заявляет британское издание Independent.

«С приближением зимы их беспокоит, что Россия лучше подготовлена к бою, и разочаровывает, что в этом изнурительном конфликте ВСУ снова приходится обороняться. А некоторые даже сомневаются в верности суждений своих командиров», — указано в статье.

Журналисты подчеркивают, что если раньше недовольство среди украинских военнослужащих было редким и выражалось в личных беседах, то теперь оно приобрело массовый характер, и бойцы не стесняются критиковать командиров публично. В Киеве же усталость от конфликта выражается в открытом противостоянии главкома ВСУ Валерия Залужного и президента Украины Владимира Зеленского вместе с мэром столицы Виталием Кличко.

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      Александра Синицына
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