В Госдуме оправдали власти после обрушения дома в центре Санкт-Петербурга
Власти не обязаны переселять жильцов сразу даже после признания дома аварийным, так как существуют определенные временные рамки. Так действия правительства после обрушения дома в центре Санкт-Петербурга оправдала зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, передает «360».
«Например, все дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года, должны переселить до 2024-го. Те, которые признаны аварийными до 2022-го, надо переселить до 2030 года. То есть здание может стоять еще довольно долго», — пояснила депутат. Она добавила, что при наличии угрозы для жизни, жильцов следует срочно переселить в маневренный фонд.
По словам Разворотневой, уточнением нюансов переселения рухнувшего дома на Гороховой улице будут разбираться прокуратура и Следственный комитет. Депутат отметила, что ограничений на использование ветхих зданий нет, хотя такие дома нельзя продавать и приватизировать. Однако даже признанные аварийными, они считаются домами ограниченного использования, а люди имеют право продолжать там жить.
Уточняется, что жильцы дома на Гороховой улице в течение нескольких лет не могли добиться для него статуса аварийного. Только в октябре этого года флигель здания признали непригодным для жилья и предложили некоторым собственникам переехать в новые квартиры.
Обрушение расселенного шестиэтажного дома в Санкт-Петербурга произошло в ночь на среду, 20 декабря. В происшествии никто не пострадал.