Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
19:18, 20 декабря 2023Среда обитания

В Госдуме оправдали власти после обрушения дома в центре Санкт-Петербурга

Депутат Разворотнева: власти не обязаны сразу переселять жильцов аварийных домов

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Власти не обязаны переселять жильцов сразу даже после признания дома аварийным, так как существуют определенные временные рамки. Так действия правительства после обрушения дома в центре Санкт-Петербурга оправдала зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, передает «360».

«Например, все дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года, должны переселить до 2024-го. Те, которые признаны аварийными до 2022-го, надо переселить до 2030 года. То есть здание может стоять еще довольно долго», — пояснила депутат. Она добавила, что при наличии угрозы для жизни, жильцов следует срочно переселить в маневренный фонд.

По словам Разворотневой, уточнением нюансов переселения рухнувшего дома на Гороховой улице будут разбираться прокуратура и Следственный комитет. Депутат отметила, что ограничений на использование ветхих зданий нет, хотя такие дома нельзя продавать и приватизировать. Однако даже признанные аварийными, они считаются домами ограниченного использования, а люди имеют право продолжать там жить.

Материалы по теме:
«Хороший вариант, особенно для регионов» Россияне все чаще покупают квартиру без ипотеки. Как им это удается?
«Хороший вариант, особенно для регионов»Россияне все чаще покупают квартиру без ипотеки. Как им это удается?
16 сентября 2023
«С ипотекой я бы просто не справилась» Россияне сдают свои квартиры и живут в чужих. Зачем им это нужно?
«С ипотекой я бы просто не справилась»Россияне сдают свои квартиры и живут в чужих. Зачем им это нужно?
11 октября 2023

Уточняется, что жильцы дома на Гороховой улице в течение нескольких лет не могли добиться для него статуса аварийного. Только в октябре этого года флигель здания признали непригодным для жилья и предложили некоторым собственникам переехать в новые квартиры.

Обрушение расселенного шестиэтажного дома в Санкт-Петербурга произошло в ночь на среду, 20 декабря. В происшествии никто не пострадал.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Трампа лишают права избираться в одном из американских штатов. Помешает ли ему это стать президентом США?

      Раскрыты технологии для кражи миллионов долларов

      Азербайджанец поссорился с россиянином в кафе на станции и расправился с ним

      В НАТО заявили о скором присоединении нового члена

      Промоутер рассказал о работе Александра Емельяненко волонтером

      Дженнифер Лопес снялась без бюстгальтера в ярком платье

      Пьяный россиянин угнал машину у расчищавшего снег мужчины и уехал домой

      Врачи назвали неожиданный полезный продукт для новогоднего стола

      Певец Анатолий Цой упал в обморок во время съемок клипа

      Пассажир самолета покурил сигарету на борту, помочился на кресло и пошел под суд

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости