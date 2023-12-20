В Госдуме оправдали власти после обрушения дома в центре Санкт-Петербурга

Депутат Разворотнева: власти не обязаны сразу переселять жильцов аварийных домов

Власти не обязаны переселять жильцов сразу даже после признания дома аварийным, так как существуют определенные временные рамки. Так действия правительства после обрушения дома в центре Санкт-Петербурга оправдала зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, передает «360».

«Например, все дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года, должны переселить до 2024-го. Те, которые признаны аварийными до 2022-го, надо переселить до 2030 года. То есть здание может стоять еще довольно долго», — пояснила депутат. Она добавила, что при наличии угрозы для жизни, жильцов следует срочно переселить в маневренный фонд.

По словам Разворотневой, уточнением нюансов переселения рухнувшего дома на Гороховой улице будут разбираться прокуратура и Следственный комитет. Депутат отметила, что ограничений на использование ветхих зданий нет, хотя такие дома нельзя продавать и приватизировать. Однако даже признанные аварийными, они считаются домами ограниченного использования, а люди имеют право продолжать там жить.

Уточняется, что жильцы дома на Гороховой улице в течение нескольких лет не могли добиться для него статуса аварийного. Только в октябре этого года флигель здания признали непригодным для жилья и предложили некоторым собственникам переехать в новые квартиры.

Обрушение расселенного шестиэтажного дома в Санкт-Петербурга произошло в ночь на среду, 20 декабря. В происшествии никто не пострадал.