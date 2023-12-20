В Госдуме ответили на слова Зеленского о переговорах с Россией

Депутат Белик назвал ожидаемым отказ Зеленского от переговоров с Россией

Слова Владимира Зеленского о переговорах с Россией ожидаемы, считает депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. Его слова приводит РИА Новости.

Так парламентарий отреагировал на высказывание Зеленского, который назвал неактуальным вопрос переговоров Москвы и Киева. Он добавил, что сейчас идет работа над единой позицией Украины и 50 стран по «формуле мира» — как только она будет сформулирована, ее передадут Москве.

«Неготовность Зеленского к переговорам ожидаема. Он в очередной раз публично признался в своей полной несамостоятельности как глава государства и зависимости от воли западных хозяев», — сказал Белик.

По его мнению, Зеленский ни разу не говорил об интересах Украины — он всегда размышляет о предложениях США или странах Европы.

Ранее президент России Владимир Путин назвал условие для мирных переговоров по Украине — для этого нужна отмена декрета Киева о запрете диалога. Глава государства подчеркнул, что театральные жесты в этом случае не помогут.