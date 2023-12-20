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17:08, 20 декабря 2023Бывший СССР

В Молдавии заявили о планах покинуть СНГ до конца 2024 года

Депутат Герман: Молдавия окончательно покинет СНГ до конца 2024 года
Дойна Герман

Дойна Герман. Фото: United States Government / Wikipedia

Молдавия окончательно покинет Содружество Независимых Государств (СНГ) до конца 2024 года, заявила глава парламентской комиссии по внешней политике и евроинтеграции Дойна Герман. Об этом пишет «Sputnik Молдова» в своем Telegram-канале.

Герман прокомментировала денонсацию страной соглашений СНГ в сфере миротворчества, борьбы с терроризмом и образования, а также рассказала о планах выхода из Содружества. «Мы находимся практически на финальной стадии. Ставим перед собой цель завершить все к концу 2024 года», — заявила она.

Депутат назвала «манипуляцией и дезинформацией» опасения оппонентов о возможных экономических последствиях такого действия. По ее мнению, Молдавия только выиграет, так как не придется платить взносы за участие в организации.

Ранее парламент Молдавии принял решение о выходе из соглашений СНГ по военным наблюдателям и коллективным миротворческим силам, а также по поддержке структур по борьбе с терроризмом. Покинуть соглашения в сфере безопасности предложило Министерство обороны страны.

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      Юрий Леонов
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