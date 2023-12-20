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17:03, 20 декабря 2023Бывший СССР

В Молдавии заявили об опасности евроинтеграции из-за однополых пар

Лидер оппозиции Параска: евроинтеграция угрожает семейным ценностям Молдавии

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Евроинтеграция угрожает семейным ценностям Молдавии, так как католическим священникам разрешили благословлять однополые пары. Об этом заявила лидер оппозиционной молдавской партии «Возрождение» Наталья Параска в своем Telegram-канале.

По словам политика, поскольку католическая церковь Молдавии является частью всемирной католической церкви, то это решение Ватикана также распространяется и на духовенство республики.

«Мы бы предпочли, чтобы вместо однополых браков к нам с Запада пришли бы истинные свобода прессы и верховенство закона. Однако на нашем пороге угроза. Угроза традиционной семье, угроза демографии (которая в Молдове и без того валится в пропасть), угроза будущему благополучию наших детей», — пишет Параска.

О решении Ватикана разрешить благословление однополых пар стало известно 18 декабря. Отмечается, что благословение может даваться только «спонтанно и в знак пастырской близости», не оправдывая их отношений и не в контексте формального литургического обряда.

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      Александр Курбатов
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