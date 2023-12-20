Елочные базары в столице будут работать до 31 декабря

В Москве начали открываться елочные базары, они будут работать до 31 декабря. Об этом говорится на официальном сайте мэра города.

Жители столицы могут приобрести ели из Пермского края, Кировской области и Башкирии, пихты из Дании и Бельгии, а также сосну и лапник.

Отмечается, что торговые точки традиционно собраны из типовых модулей с металлическим каркасом, внешняя сторона имеет облицовку деревянными рейками. Базар должен иметь ограждение, освещение и красочное оформление. Кроме того, на нем, как правило, размещена вывеска с указанием юридического адреса организации, а также контрольно-кассовая техника и книга отзывов и предложений.

В торговых точках разрешается продавать елочные игрушки и украшения, электрические гирлянды и подставки для елей.

Ранее россиянам перечислили альтернативы новогодней ели среди домашних растений. Ими могут стать выращенная на придомовом участке пихта, а также пуансеттия, второе название которой — «Рождественская звезда». Последней требуется много солнечного света и тепла.