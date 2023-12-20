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12:35, 20 декабря 2023Россия

В России чиновник соорудил печь по инструкции из сети и не доехал до больницы

В Дагестане бывший и действующий главы села Кавкамахи отравились угарным газом

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Дагестане глава села Кавкамахи Багандали Багандалиев и его предшественник в этой должности Ибрагимгаджи Магомедов надышались угарным газом. Об отравлении действующего и бывшего чиновников сообщает Telegram-канал Gor Mash.

Мужчины отдыхали в доме общего знакомого. Находясь на летней кухне, они включили самодельную газовую печь и по инструкции из интернета соорудили дымоотвод. Россиян через некоторое время нашла жена хозяина дома. Спасти мужчин не удалось.

Причиной случившегося мог стать неправильно сооруженный дымоотвод. Подсоединенную к печной трубе гофру опустили в воду, в которую якобы должен был уходить угарный газ. По факту случившегося начата проверка.

Ранее в Нижегородской области три человека отравились угарным газом. Вечером 14 декабря жители одного из домов в селе Починки почувствовали себя плохо и обратились за помощью. Пострадавших доставили в больницу.

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      Алан Босиков
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