В России мужчина расправился со старшим братом из-за ревности к родителям

Мигрант расправился со старшим братом, потому что в детстве его больше любили

Уроженец Таджикистана жестоко расправился над своим старшим братом в Хабаровске из-за ревности к родителям. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

Мужчины приехали в Россию на заработки, устроились работать на стройку и жили вдвоем в бытовке. Однажды после смены они сильно поссорились, выясняя, кого из них родители любили сильнее. Младший брат взял молоток и 60 раз ударил родственника. Затем в ход пошли нож и оголенные провода.

Позднее подозреваемый пытался объяснить в суде, что у его старшего брата случился припадок и он сам себя покалечил, однако версия показалась неправдоподобной. Мать подтвердила, что в детстве дети сильно ссорились, но перед отъездом в другую страну помирились.

В результате мигранта приговорили к отбыванию наказания в колонии строгого режима на 12 лет и 11 месяцев.

Ранее стало известно, что подростки из Омской области расправились с семьей, чтобы продолжать общаться друг с другом. Несовершеннолетняя подговорила молодого человека избавиться от ее родителей, которые препятствовали их отношениям. Суд приговорил обоих к лишению свободы почти на семь лет.