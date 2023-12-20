В России разъяснили детали запрета Верховным судом движения ЛГБТ

В Калужской области сообщили, что запрет ЛГБТ влечет запрет радужного флага

Признание «международного движения ЛГБТ» (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России) экстремистским и его запрет на территории России влечет за собой запрет демонстрации «радужного флага». Об этом заявили в правительстве Калужской области в ответ на запрос жителя региона. Официальное письмо от властей региона опубликовано порталом «Подъем».

Кроме того, запрещена любая другая атрибутика упомянутого движения, разъяснил детали Святослав Полуденко, начальник правового управления правительства региона. О какой конкретно символике идет речь, не уточняется.

«На всей территории Российской Федерации запрещены демонстрация радужного флага и иной символики ЛГБТ», — говорится в опубликованном письме.

Губернатор региона Владислав Шапша в беседе с «Подъемом» сообщил, что разделяет мнение правового департамента, однако отметил, что запретить саму радугу суд не может, так как это — природное явление.

«Радуга — это всего лишь природного явление, и ничего в ней плохого нет, а флаг — это всегда символ. Радугу никто экстремистской признать не может, потому что природа ее сотворила», — заявил Шапша.

Решение о запрете «движения ЛГБТ» было принято на заседании Верховным судом 30 ноября.

