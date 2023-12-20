В российском городе задержали иностранца за развращение девочек в сети

В Петербурге задержали студента-иностранца, отправлявшего девочкам интимные фото

В Санкт-Петербурге задержали 21-летнего иностранца за развращение маленьких девочек в сети. Об этом сообщает Фонтанка.

По данным издания, студент из Эквадора присылал несовершеннолетним интимные фотографии. Это узнали следователи из Москвы. Вскоре юношу удалось поймать вечером на улице Льва Толстого.

Иностранца доставили в отдел. По факту произошедшего возбуждено дело по статье 135 («Развратные действия»).

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