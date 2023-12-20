Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:29, 20 декабря 2023Силовые структуры

В российском городе задержали иностранца за развращение девочек в сети

В Петербурге задержали студента-иностранца, отправлявшего девочкам интимные фото

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге задержали 21-летнего иностранца за развращение маленьких девочек в сети. Об этом сообщает Фонтанка.

По данным издания, студент из Эквадора присылал несовершеннолетним интимные фотографии. Это узнали следователи из Москвы. Вскоре юношу удалось поймать вечером на улице Льва Толстого.

Иностранца доставили в отдел. По факту произошедшего возбуждено дело по статье 135 («Развратные действия»).

Ранее стало известно, что в Севастополе водителя автобуса заподозрили в попытке изнасилования школьницы и объявили в розыск.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Генассамблея ООН приняла резолюцию России о борьбе с нацизмом. Против выступили США и Украина

      Улицу в центре Петербурга перекрыли после обрушения шестиэтажного дома

      Лишение Федосеевой-Шукшиной квартиры в Финляндии опровергли

      Детей эвакуировали из российской школы из-за странного запаха

      Работодатели назвали способы борьбы с кадровым голодом

      В Минфине не нашли денег на кладбища

      Женщина пожаловалась на непроходящий насморк и лишилась носа

      Марс оказался геологически активной планетой

      Российского адвоката впервые обвинили в разглашении налоговой тайны

      В российском городе задержали иностранца за развращение девочек в сети

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости