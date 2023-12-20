В российском регионе в торжественной обстановке наградили сотрудников «Вагнера»

Глава Коми Уйба вручил награды двоим вагнеровцам

В Республике Коми наградили двоих сотрудников ЧВК «Вагнер». Видеозапись опубликовал Telegram-канал «Разгрузка Вагнера».

На кадрах награды бойцам вручает глава региона Владимир Уйба. Он прикалывает медали к униформе сотрудников ЧВК. «Служу России и ЧВК "Вагнер"», — отвечают награжденные.

Мероприятие прошло в торжественной обстановке. Помимо бойцов ЧВК, в зале присутствовали еще несколько десятков людей, в том числе в форме Минобороны и российских силовых ведомств. Подробностей о награждении вагнеровцев не приводится.

Ранее в Госдуме раскрыли статус бойцов «Вагнера». По словам главы оборонного комитета Андрея Картаполова, часть бывших сотрудников ЧВК продолжают выполнять задачи по защите интересов России. Службу они продолжают в вооруженных силах или в Росгвардии в качестве добровольцев, пояснил он.