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04:17, 20 декабря 2023Бывший СССР

В центре Киева мужчина осквернил ханукию

Полиция Киева задержала осквернившего ханукию на площади Независимости мужчину

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В центре Киева на площади Независимости неизвестный осквернил ханукию — восьмисвечник, символизирующий одноименный иудейский праздник. Об этом сообщила Объединенная еврейская община Украины в Telegram-канале.

Мужчина также выложил видео со своим поступком в социальных сетях. Злоумышленника задержала полиция, против него возбуждено уголовное дело.

В ноябре неизвестные осквернили памятные знаки в честь жертв нацистов в Дрездене, Германия.

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      Марина Совина
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