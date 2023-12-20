В центре Киева мужчина осквернил ханукию

Полиция Киева задержала осквернившего ханукию на площади Независимости мужчину

В центре Киева на площади Независимости неизвестный осквернил ханукию — восьмисвечник, символизирующий одноименный иудейский праздник. Об этом сообщила Объединенная еврейская община Украины в Telegram-канале.

Мужчина также выложил видео со своим поступком в социальных сетях. Злоумышленника задержала полиция, против него возбуждено уголовное дело.

В ноябре неизвестные осквернили памятные знаки в честь жертв нацистов в Дрездене, Германия.