В ВОЗ предупредили об опасности нового варианта коронавируса

ВОЗ классифицировала вариант коронавируса «пирола» как представляющий интерес

Ответвление варианта коронавирусной инфекции «пирола» JN.1 было классифицировано Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) как вариант, который представляет интерес. Об этом сказано в релизе организации.

Как говорится в документе, ранее JN.1 отслеживалось как часть варианта BA.2.86 («пирола»), который ранее был определен как представляющий интерес.

«Однако... его распространенность быстро растет во всем мире и теперь (JN.1) представляет большинство ответвлений BA.2.86, о которых сообщается в (международную базу данных геномов вирусов) GISAID», — отметили в ВОЗ.

При этом эксперты подчеркнули, что данное ответвление на глобальном уровне не несет серьезный дополнительный риск для здравоохранения. Однако ВОЗ ожидает, что этот вариант может привести к росту числа случаев SARS-CoV-2. В частности, в странах, в который начался зимний сезон.

Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал, что у новых штаммов коронавируса, распространяющихся в России, таких как «эриус» и «пирола», нет ярко выраженных клинических отличий от предшественников. Однако пациентов должны насторожить такие симптомы, как резкая боль и одышка. Также иммунолог предупредил о любых нарушениях сознания.