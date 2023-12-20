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06:50, 20 декабря 2023Мир

В ВОЗ предупредили об опасности нового варианта коронавируса

ВОЗ классифицировала вариант коронавируса «пирола» как представляющий интерес

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Ответвление варианта коронавирусной инфекции «пирола» JN.1 было классифицировано Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) как вариант, который представляет интерес. Об этом сказано в релизе организации.

Как говорится в документе, ранее JN.1 отслеживалось как часть варианта BA.2.86 («пирола»), который ранее был определен как представляющий интерес.

«Однако... его распространенность быстро растет во всем мире и теперь (JN.1) представляет большинство ответвлений BA.2.86, о которых сообщается в (международную базу данных геномов вирусов) GISAID», — отметили в ВОЗ.

При этом эксперты подчеркнули, что данное ответвление на глобальном уровне не несет серьезный дополнительный риск для здравоохранения. Однако ВОЗ ожидает, что этот вариант может привести к росту числа случаев SARS-CoV-2. В частности, в странах, в который начался зимний сезон.

Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал, что у новых штаммов коронавируса, распространяющихся в России, таких как «эриус» и «пирола», нет ярко выраженных клинических отличий от предшественников. Однако пациентов должны насторожить такие симптомы, как резкая боль и одышка. Также иммунолог предупредил о любых нарушениях сознания.

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      Марина Совина
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