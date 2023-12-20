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16:20, 20 декабря 2023Мир

В Йемене началась всеобщая мобилизация для отправки бойцов в сектор Газа

На севере Йемена началась всеобщая мобилизация для отправки бойцов в сектор Газа

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

На севере Йемена началась всеобщая мобилизация для отправки бойцов в сектор Газа. Об этом заявил член политбюро шиитской военизированной группировки «Ансар Алла» Хузам аль-Асад, сообщает РИА Новости.

«Что касается всеобщей народной мобилизации в поддержку нашего народа в секторе Газа, то она была начата во всех провинциях, были открыты тренировочные лагеря, десятки тысяч молодых людей пошли добровольцами обучаться военному ремеслу», — сказал он.

При этом представитель хуситов отметил, что в участии проходящих подготовку резервистов в военных действиях на стороне властей северного Йемена нет надобности, поскольку у Йеменской Республики есть регулярная армия и развитый военный потенциал.

Ранее йеменские повстанцы-хуситы из «Ансар Алла» пригрозили атаковать суда стран, вступивших в союзническую коалицию США, которые станут предпринимать действия против них.

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      Семен Александров
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