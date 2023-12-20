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17:04, 20 декабря 2023Бывший СССР

Власти Днепра лишили Брежнева звания почетного гражданина

Мэр Днепра Филатов: Брежнева лишили звания почетного гражданина города
Леонид Брежнев

Леонид Брежнев. Фото: The Central Intelligence Agency / Wikimedia

Власти города Днепр Днепропетровской области Украины все же лишили генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева звания почетного гражданина города. Об этом сообщил мэр Борис Филатов в Telegram.

«Леонид Брежнев лишен звания почетного гражданина Днепра. Потому что декоммунизацию города мы тоже доведем до конца. Кто бы что ни говорил», — написал он.

Ранее городской совет Днепра отказался лишать Брежнева почетного статуса. Решение объяснили тем, что генсек ушел из жизни в 1982 году, при этом закон об осуждении коммунистического и национал-социалистического режимов был принят лишь 9 апреля 2015 года.

Весной 2023 года генсека лишили аналогичного звания в Киеве. При этом он стал первым человеком, который его удостоился в 1982 году после открытия памятника Родине-матери.

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      Алевтина Запольская
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