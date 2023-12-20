Марочко: ВСУ создают склады со снарядами в подвалах домов в районе Часова Яра

Вооруженные силы Украины (ВСУ) организовали склады ракетно-артиллерийского вооружения в районе подконтрольного им города Часов Яр под Артемовском (дореволюционное название, принятое на Украине — Бахмут). Об этом в своем Telegram-канале сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко.

По его словам, на эти склады ВСУ подвозят, в частности, натовские снаряды. Он также обратил внимание, что подобные объекты украинские военные создают вблизи частных домов и в подвалах многоквартирных жилых зданий, пренебрегая таким образом безопасностью мирных жителей.

Ранее Марочко сообщал, что ВСУ размещают технику в жилых районах Часова Яра. Он также отметил, что украинские войска ведут артиллерийский огонь из частного сектора в районе населенного пункта.