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08:31, 20 декабря 2023Бывший СССР

ВСУ организовали артиллерийские склады в домах под Артемовском

Марочко: ВСУ создают склады со снарядами в подвалах домов в районе Часова Яра

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) организовали склады ракетно-артиллерийского вооружения в районе подконтрольного им города Часов Яр под Артемовском (дореволюционное название, принятое на Украине — Бахмут). Об этом в своем Telegram-канале сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко.

По его словам, на эти склады ВСУ подвозят, в частности, натовские снаряды. Он также обратил внимание, что подобные объекты украинские военные создают вблизи частных домов и в подвалах многоквартирных жилых зданий, пренебрегая таким образом безопасностью мирных жителей.

Ранее Марочко сообщал, что ВСУ размещают технику в жилых районах Часова Яра. Он также отметил, что украинские войска ведут артиллерийский огонь из частного сектора в районе населенного пункта.

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